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Український трейсер зайняв друге місце на Кубку світу з паркуру

До "золота" йому не вистачило 5 очок.
Український трейсер зайняв друге місце на Кубку світу з паркуру Фото: Bogdan Stoyko
Український трейсер Богдан Колмаков виграв змагання в Софії та посів друге підсумкове місце на Кубку світу з паркуру, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації гімнастики.
 
Цьогорічний Кубок світу з паркуру складався з двох етапів - у Монпельє та Софії. За 1-й етап, що проходив у травні, Колмаков отримав 25 очок. У 2-му, вересневому етапі в Софії, йому вдалося зайняти перше місце та заробити ще 50 очок.
 
Таким чином, у сумі за два етапи Колмаков здобув 75 очок, завдяки чому посів 2-е місце в загальному заліку Кубка світу. До переможця нідерландця Тангуя ван Шингена йому не вистачило 5 очок.
 
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13 09 2022 21:43
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