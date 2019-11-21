СПОРТ НОВИНИУкраїнський кікбоксер у суперважкій вазі Роман Крикля (45-7, 24 KO) виграв поєдинок проти марокканця Таріка Хбабеза (46-6-1) і став чемпіоном світу за версією One Championship.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Крикля став чемпіоном світу з кікбоксингу у супертяжкій вазі
Цього разу Роман потужно провів весь бій, тричі відправивши суперника в нокдаун
Фото: з вільних джерел
28-річний спортсмен взяв реванш за поразку 2015 року, коли вони зустрічалися в рамках турніру SuperKombat, повідомляє "Громадське".
Цього разу Роман потужно провів весь бій, тричі відправивши суперника в нокдаун.
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