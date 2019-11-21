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Українець Крикля став чемпіоном світу з кікбоксингу у супертяжкій вазі

Цього разу Роман потужно провів весь бій, тричі відправивши суперника в нокдаун
Український кікбоксер у суперважкій вазі Роман Крикля (45-7, 24 KO) виграв поєдинок проти марокканця Таріка Хбабеза (46-6-1) і став чемпіоном світу за версією One Championship.
Українець Крикля став чемпіоном світу з кікбоксингу у супертяжкій вазі Фото: з вільних джерел

28-річний спортсмен взяв реванш за поразку 2015 року, коли вони зустрічалися в рамках турніру SuperKombat, повідомляє "Громадське".

Цього разу Роман потужно провів весь бій, тричі відправивши суперника в нокдаун.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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21 11 2019 10:20
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