Українець Крикля став чемпіоном світу з кікбоксингу у супертяжкій вазі Цього разу Роман потужно провів весь бій, тричі відправивши суперника в нокдаун

Український кікбоксер у суперважкій вазі Роман Крикля (45-7, 24 KO) виграв поєдинок проти марокканця Таріка Хбабеза (46-6-1) і став чемпіоном світу за версією One Championship.

Фото: з вільних джерел

28-річний спортсмен взяв реванш за поразку 2015 року, коли вони зустрічалися в рамках турніру SuperKombat, повідомляє "Громадське". Цього разу Роман потужно провів весь бій, тричі відправивши суперника в нокдаун. Переглянути цей допис в Instagram

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