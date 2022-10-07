СПОРТ НОВИНИУкраїнський стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Новіков удруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic
Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами
Олексій Новіков - найсильніша людина світу Фото: Racurs.ua
Як повідомляє Twitter змагань, Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки).
Третє місце з відставанням в усього пів бала від "срібла" посів американець Еван Сінглтон (41,5).
Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.
"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в Instagram.
З початку повномасштабного вторгнення Новіков займається волонтерством та передає частину призових українській армії.
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