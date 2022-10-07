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Українець Новіков удруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic

Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами
Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія).
Українець Новіков удруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic Олексій Новіков - найсильніша людина світу Фото: Racurs.ua

Як повідомляє Twitter змагань, Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки).

Третє місце з відставанням в усього пів бала від "срібла" посів американець Еван Сінглтон (41,5).

Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.

"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

З початку повномасштабного вторгнення Новіков займається волонтерством та передає частину призових українській армії.

 
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10 07 2022 16:50
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