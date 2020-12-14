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Українець Новіков виграв "бронзу" Кубка світу з греко-римської боротьби

В Белграді (Сербія) триває Кубок світу зі спортивної боротьби
У перший день фіналів турніру з греко-римської боротьби бронзовим призером став українець Семен Новіков, який посів третє місце у ваговій категорії до 87 кг.
Українець Новіков виграв "бронзу" Кубка світу з греко-римської боротьби Фото: nv.ua

В "малому" фіналі за "бронзу" чемпіон Європи, переможець молодіжної першості світу харків'янин Новіков впевнено переміг іранця Хоссейна Ахмада Нурі - 12:4, повідомляє "Укрінформ".

На нагороди Кубка світу в перший день фіналів також претендували українці Артур Політаєв (67 кг), Максим Євтушенко (72 кг) та Ясаф Зейналов (77 кг), які у вирішальних сутичках за місце на п'єдесталі у підсумку поступилися відповідно Славіку Галстяну з Вірменії, киргизу Руслану Царьову і Аленксандріну Гуту з Молдови.

Кубок світу зі спортивної боротьби завершиться 18 грудня.

Нагадаэмо, що Семен Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

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14 12 2020 12:59
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