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Українка Козлова вийшла у фінал відбору турніру WTA 1000 в Мадриді

Тенісистки провели на корті 1 годину 12 хвилин
Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє у фіналі кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 7 млн ​​021 тис 128 дол.
Українка Козлова вийшла у фінал відбору турніру WTA 1000 в Мадриді Катерина Козлова. Фото: www.tennisnews.com.ua
У стартовому матчі уродженка Миколаєва (№137 WTA) зуміла обіграти 66-ту "ракетку" світу Каю Канепі з Естонії - 6:1, 6:4, повідомляє Укрінформ.
 
Тенісистки провели на корті 1 годину 12 хвилин.
 
Наступною суперницею Катерини буде Заріна Діяс з Казахстану (89).
 
У кваліфікації цього турніру також виступає киянка Марта Костюк (77), яка зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян (98).
 
Змагання в основній сітці Mutua Madrid Open стартують 29 квітня і триватимуть до 9 травня.
 
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27 04 2021 13:59
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