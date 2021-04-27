Українка Козлова вийшла у фінал відбору турніру WTA 1000 в Мадриді Тенісистки провели на корті 1 годину 12 хвилин

Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє у фіналі кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 7 млн ​​021 тис 128 дол.

Катерина Козлова. Фото: www.tennisnews.com.ua

У стартовому матчі уродженка Миколаєва (№137 WTA) зуміла обіграти 66-ту "ракетку" світу Каю Канепі з Естонії - 6:1, 6:4, повідомляє Укрінформ. Тенісистки провели на корті 1 годину 12 хвилин. Наступною суперницею Катерини буде Заріна Діяс з Казахстану (89). У кваліфікації цього турніру також виступає киянка Марта Костюк (77), яка зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян (98). Змагання в основній сітці Mutua Madrid Open стартують 29 квітня і триватимуть до 9 травня. Читайте також: Українки перемогли Японію у матчевій зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг

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