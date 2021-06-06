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Українка Людмила Лузан виграла чотири медалі на ЧЄ з веслування

Загалом Лузан виграла у Познані чотири медалі (2 "золота", "срібло" і "бронза"). Раніше нікому з України не підкорялося подібне досягнення на ЧЄ
В неділю в Познані наші веслувальники здобули два "срібла" і дві "бронзи".
Українка Людмила Лузан виграла чотири медалі на ЧЄ з веслування Фото: ukraine-canoe.org
Українка Людмила Лузан виграла чотири медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в Познані (Польща), передає Укрінформ.
 
Сьогодні Лузан здобула "срібло" на дистанції 200 метрів на каное-одиночці та "бронзу" в парі з Анастасією Четвериковою на каное-двійці на дистанції 200 метрів.
 
Загалом Лузан виграла у Познані чотири медалі (2 "золота", "срібло" і "бронза"). Раніше нікому з України не підкорялося подібне досягнення на ЧЄ.
 
Також сьогодні в Познані українці здобули ще дві нагороди. Олег Кухарик – Дмитро Даниленко виграли "срібло" на байдарці-двійці на дистанції 500 метрів. А Марія Повх виграла "бронзу" на байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.
 
Як повідомляв, 5 червня пара Людмила Лузан – Анастасія Четверикова перемогли на чемпіонаті Європи з веслування в Познані. Українки виграли фінальний заїзд в каное-двійці на дистанції 500 метрів.
 
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06 06 2021 15:51
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