Українка Конотоп з рекордом виграла юніорський ЧС з важкої атлетики

За результатами двоборства Конотоп взяла вагу в 212 кг - це новий сумарний юніорський рекорд в категорії до 55 кг

Каміла Конотоп виграла перше українське "золото" на юніорському ЧС з 2016 року.

Українка Каміла Конотоп стала чемпіонкою світу з важкої атлетики серед юніорів, повідомляє SportArena.

У Ташкенті Конотоп виграла "золото" у ваговій категорії до 55 кг. У ривку Камилі підкорилася вага в 96 кг, а в поштовху - 116 кг.

За результатами двоборства Конотоп взяла вагу в 212 кг - це новий сумарний юніорський рекорд в категорії до 55 кг. Українка встановила його у віці 20 років і 62 днів.

"Золото" Конотоп стало для України першим на юніорських чемпіонатах світу з 2016 року. Попередню золоту медаль Україні принесла Ірина Деха.

У квітні Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи на турнірі в Москві. Її сумарний результат - 208 кг.