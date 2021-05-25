СПОРТ НОВИНИКаміла Конотоп виграла перше українське "золото" на юніорському ЧС з 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Конотоп з рекордом виграла юніорський ЧС з важкої атлетики
За результатами двоборства Конотоп взяла вагу в 212 кг - це новий сумарний юніорський рекорд в категорії до 55 кг
Фото: Getty Images
Українка Каміла Конотоп стала чемпіонкою світу з важкої атлетики серед юніорів, повідомляє SportArena.
У Ташкенті Конотоп виграла "золото" у ваговій категорії до 55 кг. У ривку Камилі підкорилася вага в 96 кг, а в поштовху - 116 кг.
За результатами двоборства Конотоп взяла вагу в 212 кг - це новий сумарний юніорський рекорд в категорії до 55 кг. Українка встановила його у віці 20 років і 62 днів.
"Золото" Конотоп стало для України першим на юніорських чемпіонатах світу з 2016 року. Попередню золоту медаль Україні принесла Ірина Деха.
У квітні Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи на турнірі в Москві. Її сумарний результат - 208 кг.
Нагадаємо, що раніше Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула три золота і стала чемпіонкою Європи.
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