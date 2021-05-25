Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українка Конотоп з рекордом виграла юніорський ЧС з важкої атлетики

За результатами двоборства Конотоп взяла вагу в 212 кг - це новий сумарний юніорський рекорд в категорії до 55 кг
Каміла Конотоп виграла перше українське "золото" на юніорському ЧС з 2016 року.
Українка Конотоп з рекордом виграла юніорський ЧС з важкої атлетики Фото: Getty Images
Українка Каміла Конотоп стала чемпіонкою світу з важкої атлетики серед юніорів, повідомляє SportArena.
 
У Ташкенті Конотоп виграла "золото" у ваговій категорії до 55 кг. У ривку Камилі підкорилася вага в 96 кг, а в поштовху - 116 кг.
 
За результатами двоборства Конотоп взяла вагу в 212 кг - це новий сумарний юніорський рекорд в категорії до 55 кг. Українка встановила його у віці 20 років і 62 днів.
 
"Золото" Конотоп стало для України першим на юніорських чемпіонатах світу з 2016 року. Попередню золоту медаль Україні принесла Ірина Деха.
 
У квітні Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи на турнірі в Москві. Її сумарний результат - 208 кг.
 
Нагадаємо, що раніше Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула три золота і стала чемпіонкою Європи.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2021 15:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.