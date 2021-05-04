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Українська важкоатлетка здобула три золота і стала чемпіонкою Європи

На Чемпіонаті Європи, який триває з 3 до 11 квітня у Москві, Україну представляють 16 спортсменів
Українська спортсменка Каміла Конотоп здобула три золоті медалі у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонати Європи, що триває у Москві.
Українська важкоатлетка здобула три золота і стала чемпіонкою Європи Важкоатлетка Каміла Конотоп Фото: НОК України

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, повідомляє "Громадське".

"Їй не було рівних у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і відповідно за сумою багатоборства - 208 кг", - йдеться у заяві.

Як пише Sport.ua, срібло здобула російська спортсменка Світлана Єршова, а бронзу - спортсменка з Бельгії Ніне Стеркс.

Серед українських спортсменів ще дві бронзові нагороди виборов Дмитро Вороновський у ваговій категорії до 55 кг та ще одна бронза в Ангеліни Ломачинської у ваговій категорії до 45 кг.

Загалом на Чемпіонаті Європи, який триває з 3 до 11 квітня у Москві, Україну представляють 16 спортсменів.

20-річна Каміла Конотоп у 2019 році виборола срібну медаль на Міжнародному кубку в Катарі та ще одне срібло на змаганнях в Італії у 2020 році.

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05 04 2021 09:34
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