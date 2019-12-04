Українки завоювали три "золота" на Євро-2019 з боротьби Збірна України є лідером у загальному заліку після четвертого дня змагань

Три українські спортсменки 11 квітня виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті.

Фото: facebook.com/olympicua

Оксана Лівач перемогла в категорії до 50 кілограмів. На останніх секундах фіналу вона вирвала перемогу в болгарки Міглени Селішки, інформує прес-служба Національного Олімпійського комітету. У категорії до 55 кг Ірина Гусяк здобула переконливу перемогу над болгаркою Евеліною Ніколовою. Третє "золото" збірній України принесла Алла Черкасова. У фіналі категорії до 68 кг вона поборола Аделу Ганзлічкову з Чехії. Збірна України є лідером в загальному заліку після четвертого дня змагань. Український спортсмен Жан Беленюк став віце-чемпіоном світової першості з боротьби, яка проходить у Будапешті.

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