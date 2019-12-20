Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу
Про це повідомляє Bloomberg, передає "Громадське".
Зміцнення гривні відносно долара у 2019 році стало найбільшим серед усіх світових валют та значно перевершило ревальвацію другої у рейтингу валюти — російського рубля. Курс останнього відносно долара зріс на близько 12%.
Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.
У Bloomberg зазначають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.
Якщо у 2016 році зарплати у Польщі були у 4 рази вищими, ніж в Україні, то у 2019 році різниця між рівнями зарплати зменшилася до 2,5 раза.
Зазначимо, що наразі курс гривні зміцнюється через надлишок валюти на ринку. Цей надлишок спричинили інвестиції іноземців у державні облігації та великі доходи від експорту агропродукції за кордон. Нацбанк може згладжувати такий надлишок, викуповуючи «зайву» валюту з ринку для поповнення міжнародних резервів.
Нагадаємо, що З 20 грудня Національний банк України водить в обіг монету номіналом п'ять гривень. Про це повідомили на сайті НБУ.
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