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Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу

Крім цього, ревальвація гривні вплинула на падіння інфляції., яка скоротилася до 5,1% за рік у листопаді. Це відповідає цілі Національного банку, встановленій ще у 2015 році. У зв’язку з цим, зокрема, НБУ ухвалив рішення знизити розмір облікової ставки одразу на 2 відсоткових пункти — до 13,5% річних. Це максимальне зниження облікової ставки від початку року
Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.
Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу Фото: Економічна Правда

Про це повідомляє Bloomberg, передає "Громадське".

Зміцнення гривні відносно долара у 2019 році стало найбільшим серед усіх світових валют та значно перевершило ревальвацію другої у рейтингу валюти — російського рубля. Курс останнього відносно долара зріс на близько 12%.

Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.

У Bloomberg зазначають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

Якщо у 2016 році зарплати у Польщі були у 4 рази вищими, ніж в Україні, то у 2019 році різниця між рівнями зарплати зменшилася до 2,5 раза.

Зазначимо, що наразі курс гривні зміцнюється через надлишок валюти на ринку. Цей надлишок спричинили інвестиції іноземців у державні облігації та великі доходи від експорту агропродукції за кордон. Нацбанк може згладжувати такий надлишок, викуповуючи «зайву» валюту з ринку для поповнення міжнародних резервів.

Нагадаємо, що З 20 грудня Національний банк України водить в обіг монету номіналом п'ять гривень. Про це повідомили на сайті НБУ.

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20 12 2019 15:00
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