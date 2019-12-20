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Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету 5 гривень

На ній, як і на банкноті, зображено Богдана Хмельницького
З 20 грудня Національний банк України водить в обіг монету номіналом п'ять гривень. Про це повідомили на сайті НБУ.
Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету 5 гривень Фото: пресслужба НБУ

Це передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей - перший розпочався 27 квітня 2018-го, коли в обігу з'явилися монети номіналом одна та дві гривні. Третій заплановано на середину 2020 року, коли введуть монету номінальною вартістю десять гривень.

"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і наявними банкнотами відповідних номіналів, допоки банкноти не вийдуть з обігу природним шляхом. Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок - за будь-яких обставин вони залишаться чинним платіжним способом. Монети природно, в процесі заміщення зношених і пошкоджених, замінять банкноти відповідних номіналів", - уточнили в НБУ,передає LB.ua.

Повідомляють, що рішення заміни купюр на монети ухвалили через зміну купівельної спроможності гривні і зміни в поведінці споживачів. Очікується, що через термін служби монет заміна може заощадити державі близько мільярда гривень.

Нагадаємо, що Національний банк України вп'яте з початку року знизив облікову ставку. З 13 грудня вона становитиме 13,5% замість нинішніх 15,5% - такого різкого зниження не було з початку 2016 року.

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20 12 2019 12:20
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