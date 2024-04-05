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ПОЛІТИКА

Українські атаки на російські НПЗ загрожують світовим енергетичним ринкам – Bloomberg

05 квітня 2024, 18:59
Українські атаки на російські НПЗ загрожують світовим енергетичним ринкам – Bloomberg
Джерело: соцмережі
Пошкодження НПЗ більше шкодить росії, ніж усьому світу.

Нещодавня серія атак українських безпілотників на російські НПЗ здатна підірвати не тільки військові дії москви, а й світові енергетичні ринки та навіть політику США. НПЗ є зручними мішенями за кількома параметрами. Це стаціонарні, помітні об'єкти інфраструктури, де потенційно може статися великий вибух, корисний для пропаганди. Крім того, вони являють собою складну систему труб, резервуарів, перегінних установок та іншого обладнання, яке важко замінити в умовах санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Мабуть, найголовніше, що їхнє пошкодження [нафтопереробних заводів] більше шкодить росії, ніж усьому світу, принаймні, поки що. російські НПЗ виробляють трохи більше бензину, ніж потрібно країні, і лише невелика частина йде на експорт. Тож якщо НПЗ будуть виведені з ладу, це насамперед позначиться на російських водіях", — зазначає Bloomberg.

росія виробляє у 2 рази більше дизельного палива, ніж використовується всередині країни, і приблизно мільйон барелів на день залишається для експорту. Українські атаки можуть торкнутися і цього експорту і матимуть вплив на світові ринки. Ба більше, якщо барель російської нафти буде перенаправлено з пошкодженого НПЗ на експорт, це призведе до зниження світових цін на нафту.

Обмеження міжнародного впливу життєво важливе з огляду на залежність України від іноземної допомоги. Санкції проти російської нафти, включно з режимом цінового обмеження, введеним країнами G7, в основному спрямовані на скорочення доходів Кремля, а не реальних барелів нафти.

Останніми атаками з далекої відстані Київ продемонстрував здатність вразити переважну більшість російських нафтопереробних потужностей. Ба більше, це ставить під загрозу більшу частину решти російської нафтової інфраструктури. За підрахунками аналітиків RBC, близько 60% експортних потужностей країни перебувають у зоні досяжності.

Якби Україна успішно атакувала морські термінали, танкери й нафтопроводи, це мало б набагато більш безпосередній вплив на світовий ринок нафти, вважає Bloomberg. росія експортує близько п'яти мільйонів барелів сирої нафти й конденсату на день, що приблизно вдвічі перевищує експорт нафтопродуктів. Через росію проходять і інші види сирої нафти, наприклад, з Казахстану, яка надходить у чорноморський порт Новоросійськ.

Нагадаємо, російські нафтові компанії стикаються з труднощами в ремонті нафтопереробних заводів, побудованих за допомогою американських та європейських інжинірингових компаній.

Україна ще цього року  зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. За словами журналістів, такі БПЛА мають компенсувати Україні дефіцит ракет середньої та великої дальності.

НПЗатака дроніввійна в України

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