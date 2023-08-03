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ПОЛІТИКА

Українські дипломати готуються до нового політичного сезону – Кулеба

03 серпня 2023, 10:29
Українські дипломати готуються до нового політичного сезону – Кулеба
Фото: Укрінформ
"Президент поставив керівникам закордонних дипломатичних установ чіткі завдання на найближчі місяці".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на щорічній конференції керівників іноземних дипломатичних установ України в Ужгороді заявив, що представники України у різних країнах активно працюють напередодні початку нового політичного сезону. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Президент поставив керівникам закордонних дипломатичних установ чіткі завдання на найближчі місяці: які конкретні рішення необхідні щодо Формули миру, зброї, вступу до ЄС та НАТО, гарантій безпеки, підтримки економіки, допомоги нашим людям. МЗС як координуючий інститут у сфері зовнішньої політики активно працює за всіма поставленими завданнями для зміцнення міжнародної підтримки та забезпечення потреб військових на фронті. Не даремно гаслом наради обрано лаконічне: "Перемога — понад усе!" Це головна мета для дипломатів", – зазначив глава української дипломатії.

У межах заходу очільник зарубіжних дипустанов України також отримали чіткі доручення від керівництва держави стосовно підготовки до низки майбутніх важливих самітів, забезпечення рішень про початок переговорів щодо вступу України до ЄС та на шляху до членства в НАТО.

Окрім виступів глави держави та міністра закордонних справ України, під час конференції відбулися окремі тематичні сесії за участю першої леді, керівника Офісу президента та його заступників, міністра оборони, міністра зі стратегічних галузей промисловості, інших керівників органів сектору безпеки та оборони.

Традиційно конференція послів проводиться наприкінці грудня. На доручення президента України цього року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скликав захід влітку, що дозволило провести стратегічну сесію з українськими послами перед початком політичних сезонів.

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