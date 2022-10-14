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Українські фахівці розробляють системи протидії іранським безпілотникам - Міноборони

Українські військові вже навчилися збивати нові БПЛА і ретельно їх вивчають, щоб виробити системи протидії.
Українські фахівці розробляють системи протидії іранським безпілотникам - Міноборони

російська армія зараз має близько 300 іранських дронів, а українські фахівці розробляють системи їхнього пригнічення. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю, 14 жовтня, заявив міністр оборони Олексій Резніков, з посиланням на "Кореспондент".

Він додав, що зараз рф намагається закупити ще кілька тисяч таких дронів.

"Відбудеться це чи ні, ми з вами побачимо. Але ми маємо бути готові до цього, тому ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи їх пригнічення. Наші військові їх збивають, вже навчилися це робити. І ми розбираємо всі деталі, до нюансів, дивимося, які там електронні мізки у них. І, відповідно, зараз готуємо різні системи протидії", - сказав Резніков.

Він додав, що у цьому питанні Україна взаємодіє також із союзниками.

"Вони зацікавлені організувати нам допомогу. Тому тут не одну країну залучено та задіяно в цьому процесі", - зазначив Резніков, додавши, що робота в цьому питанні ведеться щодня.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль передає Україні розвіддані про іранські безпілотники.

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14 10 2022 19:14
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