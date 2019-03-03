Українські легкоатлетки здобули дві бронзових медалі на чемпіонаті Європи в Глазго Саладуха показала третій результат у потрійному стрибку, її результат - 14.47

Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Ольга Саладуха принесли Україні другу та третю нагороди на чемпіонаті Європи в приміщенні в шотландському Глазго: обидві здобули "бронзу".

Ольга Саладуха. Фото: noc-ukr.org

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, Саладуха показала третій результат у потрійному стрибку, її результат - 14.47.

Фото: Національний олімпійський комітет Бех-Романчук стала бронзовою призеркою ЧЄ в секторі для стрибків в довжину. Результат українки - 6.84.

Фото: Національний олімпійський комітет Нагадаэмо, що на міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз українські легкоатлетки вибороли одразу чотири золоті медалі

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