Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українські легкоатлетки здобули дві бронзових медалі на чемпіонаті Європи в Глазго

Саладуха показала третій результат у потрійному стрибку, її результат - 14.47
Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Ольга Саладуха принесли Україні другу та третю нагороди на чемпіонаті Європи в приміщенні в шотландському Глазго: обидві здобули "бронзу".
Українські легкоатлетки здобули дві бронзових медалі на чемпіонаті Європи в Глазго Ольга Саладуха. Фото: noc-ukr.org

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, Саладуха показала третій результат у потрійному стрибку, її результат - 14.47.


Фото: Національний олімпійський комітет

Бех-Романчук стала бронзовою призеркою ЧЄ в секторі для стрибків в довжину. Результат українки - 6.84.


Фото: Національний олімпійський комітет

Нагадаэмо, що на міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз українські легкоатлетки вибороли одразу чотири золоті медалі

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2019 23:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.