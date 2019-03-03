СПОРТ НОВИНИУкраїнські легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Ольга Саладуха принесли Україні другу та третю нагороди на чемпіонаті Європи в приміщенні в шотландському Глазго: обидві здобули "бронзу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські легкоатлетки здобули дві бронзових медалі на чемпіонаті Європи в Глазго
Саладуха показала третій результат у потрійному стрибку, її результат - 14.47
Ольга Саладуха. Фото: noc-ukr.org
Як повідомляє Національний олімпійський комітет, Саладуха показала третій результат у потрійному стрибку, її результат - 14.47.
Фото: Національний олімпійський комітет
Бех-Романчук стала бронзовою призеркою ЧЄ в секторі для стрибків в довжину. Результат українки - 6.84.
Фото: Національний олімпійський комітет
Нагадаэмо, що на міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз українські легкоатлетки вибороли одразу чотири золоті медалі
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03 03 2019 23:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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