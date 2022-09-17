НОВИНИУкраїнка Ярослава Магучіх потрапила до списку номінанток на звання легкоатлетки року у Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року у Європі
Джерело: uaf.org.ua
Про це повідомила Європейська легкоатлетична асоціація.
20-річна спортсменка з Дніпра боротиметься за це звання з дев'ятьма іншими зірковими легкоатлетками, серед яких Фемке Болл, Малайка Міхамбо та інші. Голосування триватиме до 30 вересня.
Ярослава Магучіх спеціалізується на стрибках у висоту та є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Цього року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.
Магучіх показала найкращий результат сезону у світі – 2,05 метри.
Раніше повідомлялось, що Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" та повторила рекорд України.
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17 09 2022 20:15 МЕДІА
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