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Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року у Європі

Українка Ярослава Магучіх потрапила до списку номінанток на звання легкоатлетки року у Європі.
Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року у Європі Джерело: uaf.org.ua

Про це повідомила Європейська легкоатлетична асоціація.

20-річна спортсменка з Дніпра боротиметься за це звання з дев'ятьма іншими зірковими легкоатлетками, серед яких Фемке Болл, Малайка Міхамбо та інші. Голосування триватиме до 30 вересня.

Ярослава Магучіх спеціалізується на стрибках у висоту та є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Цього року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.

Магучіх показала найкращий результат сезону у світі – 2,05 метри.

Раніше повідомлялось, що Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" та повторила рекорд України.

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17 09 2022 20:15
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