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Легкоатлетка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" та повторила рекорд України

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі, підкоривши планку 2.05 м.
Легкоатлетка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" та повторила рекорд України Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в Федерації легкої атлетики України.

Магучіх змогла поліпшити свій найкращий результат сезону просто неба. Попередній, 2.04 метри, тримався з 2019 року.

Крім того, з результатом 2.05 м  Магучіх повторила рекорд України, встановлений Інгою Бабаковою 15 вересня 1995 року в Токіо, рекорд змагань та показала найкращий результат сезону в світі.

Окрім Магучіх, до топ-3 увійшли австралійки Елеонор Паттерсон (1.94 м) та Нікола Оліслагерс (1.91 м).

Зазначається, що на етапі у Брюсселі у секторі стрибків у висоту змагалися також українки  Ірина Геращенко та Юлія Левченко, посівши 6 та 8 місця.

Цього сезону Магучіх 4 рази перемагала на Діамантовій лізі, одного разу була другою та п'ятою.

Раніше повідомлялось, що Україна стартувала на Євробаскеті з розгрому Великої Британії.

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03 09 2022 09:37
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