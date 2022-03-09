Легкоатлетка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" та повторила рекорд України
Про це повідомили в Федерації легкої атлетики України.
Магучіх змогла поліпшити свій найкращий результат сезону просто неба. Попередній, 2.04 метри, тримався з 2019 року.
Крім того, з результатом 2.05 м Магучіх повторила рекорд України, встановлений Інгою Бабаковою 15 вересня 1995 року в Токіо, рекорд змагань та показала найкращий результат сезону в світі.
Окрім Магучіх, до топ-3 увійшли австралійки Елеонор Паттерсон (1.94 м) та Нікола Оліслагерс (1.91 м).
Зазначається, що на етапі у Брюсселі у секторі стрибків у висоту змагалися також українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко, посівши 6 та 8 місця.
Цього сезону Магучіх 4 рази перемагала на Діамантовій лізі, одного разу була другою та п'ятою.
Раніше повідомлялось, що Україна стартувала на Євробаскеті з розгрому Великої Британії.
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