БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВиробництво рафінованої соняшникової олії у вересні становило 60 тисяч тонн - це на 2 тисячі тонн більше у порівнянні з вереснем 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє повідомляє "Економіччна правда" з посиланням на Держстат.
Загалом виробництво соняшникової олії залишилося на рівні минулого року, що перевищує показники 2018 року на 9%.
Пов’язані цьогорічні високі показники зі значними залишками сировини минулого врожаю. Натомість, у майбутньому періоді очікується зменшення обсягів виробництва у категорії на 10%. Це пов’язано з тривалими посухами, що спричинили скорочення валового збору соняшників на 7% та його олійності на 1-2%.
Нагадаємо, що раніше експорт олії з України рекордно виріс, але частина ринку відійшла до РФ
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