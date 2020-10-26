Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії

Виробництво рафінованої соняшникової олії у вересні становило 60 тисяч тонн - це на 2 тисячі тонн більше у порівнянні з вереснем 2019 року.
Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє повідомляє "Економіччна правда" з посиланням на Держстат.

Загалом виробництво соняшникової олії залишилося на рівні минулого року, що перевищує показники 2018 року на 9%. 

Пов’язані цьогорічні високі показники зі значними залишками сировини минулого врожаю. Натомість, у майбутньому періоді очікується зменшення обсягів виробництва у категорії на 10%. Це пов’язано з тривалими посухами, що спричинили скорочення валового збору соняшників на 7% та його олійності на 1-2%. 

Нагадаємо, що раніше експорт олії з України рекордно виріс, але частина ринку відійшла до РФ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2020 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями

Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.