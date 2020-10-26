Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії

Виробництво рафінованої соняшникової олії у вересні становило 60 тисяч тонн - це на 2 тисячі тонн більше у порівнянні з вереснем 2019 року.

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Про це повідомляє повідомляє "Економіччна правда" з посиланням на Держстат. Загалом виробництво соняшникової олії залишилося на рівні минулого року, що перевищує показники 2018 року на 9%. Пов’язані цьогорічні високі показники зі значними залишками сировини минулого врожаю. Натомість, у майбутньому періоді очікується зменшення обсягів виробництва у категорії на 10%. Це пов’язано з тривалими посухами, що спричинили скорочення валового збору соняшників на 7% та його олійності на 1-2%. Нагадаємо, що раніше експорт олії з України рекордно виріс, але частина ринку відійшла до РФ

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