Експорт олії з України рекордно виріс, але частина ринку відійшла до РФ

За цей період на соняшникову олію, припало 5% всього українського експорту

У 2019-2020 маркетинговому році Україна морем експортувала 6,63 млн т рослинного масла (+300 тис. тонн) - це рекордний показник, незважаючи на те, що серйозну конкуренцію в цьому році склали компанії з РФ.

Про це повідомляється у дослідженні компанії Stark Shipping, яке охоплює період з 1 вересня 2019 го до 31 серпня 2020 го року, передає Економічна правда.

За цей період на соняшникову олію, припало 5% всього українського експорту, який здійснюється морським шляхом (не враховуючи контейнерні відправки).

Індія імпортує 33,1% української соняшникової олії і залишається незмінним лідером рейтингу. У 2019-2020 МР ця країна скоротила імпорт українських рослинних масел відразу на 16% в порівнянні з попереднім сезоном.

Пов'язано це з тим, що наразі серйозну конкуренцію українській соняшниковій олії на ринку Індії складає соняшникову олію з російського ринку.

Тільки в цьому сезоні з Чорноморських портів Росії в Індію було експортовано 457,5 тисяч тонн, що на 309,4 тисяч тонн більше ніж у попередньому МР.

Китай продовжує нарощувати імпорт масла - плюс 11% проти попереднього МР. Ця цифра могла бути вище, якби не велика конкуренція з боку Росії (752,7 тис. тонн рослинного масла в цьому сезоні проти 227,7 тис. тонн в минулому МР).

Високий попит на соняшникову олію з боку КНР залишається через скорочення внутрішньої переробки олійної сировини і відповідно зниження виробництва рослинних олій.ЄС.

В умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, триває нарощування експорту соняшникової олії в європейські країни - до 32% від загального числа відправок. Основне зростання показали: Іспанія + 23%, Італія + 10%, Франція + 100%.

STARK SHIPPING

Але є ряд країн, які в цьому МР показали негативну динаміку імпорту: Великобританія -15%, Португалія -61% і Греція -9%. Вперше Україна партія соняшникової олії було експортовано до Румунії.

В цілому перша п'ятірка країн покупців української олії виглядає так:

Індія - 1 883 358 тонн (33,1% ринку)

Китай - 968 124 тонн (17,0%)

Нідерланди - 593 034 тонн (10,4%)

Ірак - 487 335 тонн (8,6%)

Іспанія - 484 100 тонн (8,5%)

Перша шістка компаній лідерів серед експортерів соняшникової олії залишається незмінною і в цьому році. На частку шести найбільших компаній припадає майже 80% ринку.

Але зростання кількості експортованого масла простежується не у кожної з компаній.Топ експортерів (всі види масла, без урахування контейнерів) виглядає так:

Kernel - 1 467 219 тонн (25,8% ринку)

Cofco - 944 232 тонн (16,6%)

Bunge 603 660 тонн (10,6%)

Alfa Trading (Wilmar) 575 074 тонн (10,1%)

Cargill 457 528 тонн (8,0%)

Allseeds 450 217 тонн (7,9%)

Нагадаємо, що Білорусь з 1 вересня підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу.