СПОРТ НОВИНИУкраїнські спортсменки Олена Федорова і Діана Шелестюк здобули бронзову медаль у синхронних стрибках у воду на Гран-прі FINA-2020 у Мадриді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські спортсменки здобули "бронзу" на турнірі зі стрибків у воду
Українські спортсменки отримали 260.40 балів
Фото: Наталья Жаркова / Facebook
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, повідомляє "Громадське".
Перше місце посіли американські спортсменки Сара Бекон та Кассіді Кук (288.75 балів). Друге місце зайняли австралійки Аліша Колоі та Джорджія Шехан (270 балів).
Українські спортсменки отримали 260.40 балів.
Фото: Twitter
Тренує спортсменок Тетяна Мар'янко. Олена Федорова та Діана Шелестюк є потенційними претендентками на отримання олімпійської ліцензії.
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