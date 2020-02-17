Українські спортсменки здобули "бронзу" на турнірі зі стрибків у воду Українські спортсменки отримали 260.40 балів

Українські спортсменки Олена Федорова і Діана Шелестюк здобули бронзову медаль у синхронних стрибках у воду на Гран-прі FINA-2020 у Мадриді.

Фото: Наталья Жаркова / Facebook

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, повідомляє "Громадське". Перше місце посіли американські спортсменки Сара Бекон та Кассіді Кук (288.75 балів). Друге місце зайняли австралійки Аліша Колоі та Джорджія Шехан (270 балів). Українські спортсменки отримали 260.40 балів. Фото: Twitter Тренує спортсменок Тетяна Мар'янко. Олена Федорова та Діана Шелестюк є потенційними претендентками на отримання олімпійської ліцензії. Читайте також: Українець Семен Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

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