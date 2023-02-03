Українські та європейські оператори уклали нову угоду про роумінг
Про це повідомляє НКЕК.
Угоду підписали Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group та 3Mob.
Заява регламентує умови, завдяки яким 4,9 млн українців, які зараз перебувають у країнах Євросоюзу, могли отримувати доступні послуги роумінгу. Переваги також поширюються на українців, які виїжджають до ЄС із короткостроковими візитами, наголошується у повідомленні.
"Підписання спільної заяви – результат копіткої роботи команди НКЕК та Європейської комісії, спільно з колегами з BEREC, але насамперед завдяки значним зусиллям українських та європейських операторів", – сказав голова НКЕК Олександр Животовський.
Він подякував українським операторам та європейським партнерам за солідарність у протистоянні російській агресії та скоординовані дії щодо забезпечення доступним зв'язком українських громадян у Європі.
Раніше повідомлялось, що британці пожертвували 400 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні.