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ТЕХНОЛОГІЇ

Українські та європейські оператори уклали нову угоду про роумінг

03 лютого 2023, 12:54
Українські та європейські оператори уклали нову угоду про роумінг
Фото: Google
Сім українських і 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку підписали нову спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців у ЄС.

Про це повідомляє НКЕК.

Угоду підписали Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group та 3Mob.

Заява регламентує умови, завдяки яким 4,9 млн українців, які зараз перебувають у країнах Євросоюзу, могли отримувати доступні послуги роумінгу. Переваги також поширюються на українців, які виїжджають до ЄС із короткостроковими візитами, наголошується у повідомленні.

"Підписання спільної заяви – результат копіткої роботи команди НКЕК та Європейської комісії, спільно з колегами з BEREC, але насамперед завдяки значним зусиллям українських та європейських операторів", – сказав голова НКЕК Олександр Животовський.

Він подякував українським операторам та європейським партнерам за солідарність у протистоянні російській агресії та скоординовані дії щодо забезпечення доступним зв'язком українських громадян у Європі.

Раніше повідомлялось, що британці пожертвували 400 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні.

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