CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідтепер громадяни України мають змогу отримати електронну візу для туристичних поїздок до Лаосу на термін до 30 днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські туристи зможуть їздити до Лаосу за електронною візою
"Реєстрація (для отримання візи) на порталі "eVisa Lao Official Online Visa"
Фото: з вільних джерел
"Реєстрація (для отримання візи) на порталі "eVisa Lao Official Online Visa", - повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook.
Також в МЗС повідомляють, що "уряд Шри Ланки скасував плату за електронне підтвердження подорожі (Electronic Travel Authorisation - ETA) до 31 січня 2020 року для громадян України, які відвідують цю країну з туристичною метою".
Нагадаємо, що Україна відкриє 18 нових візових центрів в 16 країнах світу для іноземців.
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