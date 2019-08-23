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Українські туристи зможуть їздити до Лаосу за електронною візою

"Реєстрація (для отримання візи) на порталі "eVisa Lao Official Online Visa"
Відтепер громадяни України мають змогу отримати електронну візу для туристичних поїздок до Лаосу на термін до 30 днів.
Українські туристи зможуть їздити до Лаосу за електронною візою Фото: з вільних джерел

"Реєстрація (для отримання візи) на порталі "eVisa Lao Official Online Visa", - повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook.

Також в МЗС повідомляють, що "уряд Шри Ланки скасував плату за електронне підтвердження подорожі (Electronic Travel Authorisation - ETA) до 31 січня 2020 року для громадян України, які відвідують цю країну з туристичною метою".

Нагадаємо, що Україна відкриє 18 нових візових центрів в 16 країнах світу для іноземців.

 
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