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Українські виробники придумали нову назву для сиру фета

Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням
Українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву - набіл.
Українські виробники придумали нову назву для сиру фета

Про це в ефірі AgroFM розповіла заступниця голови громадської спілки "Вівчарство і козоводство України" Наталія Якименко, передає Agroportal, передає "Економічна правда".

"В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсолу", – говорить вона.

Якименко пояснює, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.

Якименко додає, що для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.

Нагадаємо, що з листопада 2018 року по листопад 2019 року картопля в середньому по Україні подорожчала на 109,2% — до 14,14 гривень за кілограм.

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13 12 2019 16:20
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