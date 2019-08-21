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Українських моряків готують до відправки на батьківщину, - РосЗМІ

Росія і Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами
До кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами.
Українських моряків готують до відправки на батьківщину, - РосЗМІ Фото: з вільних джерел

Списки для обміну зараз уточнюються. При цьому, в Україну можуть повернутися не тільки затримані минулої осені в Керченській протоці українські моряки", інформує "Комерсант".

В оточенні президента України Володимира Зеленського повідомили, що домовленість про обмін була досягнута після першої телефонної розмови президентів РФ і України 11 липня.

За словами джерела, обмін, серед яких можуть бути не тільки затримані, а й засуджені, відбудеться до кінця серпня. Джерело також розповіло, що в Україну точно повернуться моряки.

Також інформацію про те, що процес обміну запущений, на умовах анонімності підтвердив український дипломат.

У той же час, співрозмовник видання не зміг відповісти про те, чи розглядається питання передачі Києву режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії до 20 років в'язниці за звинуваченням у тероризмі.

Він також відмовився відповідати на питання про те, кого в обмін на моряків видасть Росії Україна, "щоб не нашкодити".

У виданні стверджують, що серед них може виявитися колишній головний редактор "РИА Новости-Україна" Кирило Вишинський, заарештований в травні минулого року за звинуваченням у державній зраді.

Нагадаємо, що сьогодні в Росії повідомили про можливу видачу Україні п'ятьох політв'язнів. Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Але напередодні правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених у РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній у слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві. За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

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