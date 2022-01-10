Український біометан вперше готують до продажу у ЄС
Про це повідомляє Регіональна газова компанія (РГК) повідомляє у Facebook.
У результаті досягнутих домовленостей між компаніями буде реалізовано продаж біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP).Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України в Європу. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку.
Повідомляється, що РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галс Агро до газорозподільних мереж в Чернігівській області. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи.
Раніше повідомлялось, що з українських морських портів експортовано понад 5,5 млн тонн зерна.
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