НОВИНИЗагалом із портів Одещини вже вийшло близько 250 суден з продовольствомПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З українських морських портів експортовано понад 5,5 млн тонн зерна
Фото: anyfoodanyfeed.com
За майже два місяці роботи "зернового коридору" з українських морських портів вже експортовано понад 5,5 млн т аграрної продукції.
Про це завив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"За ці два місяці вже вивезли більше, ніж 5,5 млн т аграрної продукції. Це ми говоримо виключно про три порти, які працюють в рамках "ініціативи", - заявив він.
Кубраков зазначив, що загалом із портів Одещини вже вийшло близько 250 суден з продовольством, чотири з яких було зафрахтовано в рамках Світової продовольчої програми для постачання зерна в найбідніші країни Африки.
За словами міністра, за вересень Україна експортувала майже 4 млн т аграрної продукції через морські порти.
"Якщо брати результати вересня - це майже 4 млн т з портів Великої Одеси, далі є Дунай, є залізниця та вантажівки. Думаю, що коли ми підіб'ємо підсумки, ми точно матимемо 5,5 млн т, близько 6 млн т експорту аграрної продукції. А це приблизно ті цифри, які в нас були до війни", - наголосив очільник Мінінфраструктури.
Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня 2022 року на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Раніше повідомлялося, що за 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 09 2022 15:38 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
СТАТТІ