З українських морських портів експортовано понад 5,5 млн тонн зерна

Загалом із портів Одещини вже вийшло близько 250 суден з продовольством

За майже два місяці роботи "зернового коридору" з українських морських портів вже експортовано понад 5,5 млн т аграрної продукції.

Про це завив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

"За ці два місяці вже вивезли більше, ніж 5,5 млн т аграрної продукції. Це ми говоримо виключно про три порти, які працюють в рамках "ініціативи", - заявив він.

Кубраков зазначив, що загалом із портів Одещини вже вийшло близько 250 суден з продовольством, чотири з яких було зафрахтовано в рамках Світової продовольчої програми для постачання зерна в найбідніші країни Африки.

За словами міністра, за вересень Україна експортувала майже 4 млн т аграрної продукції через морські порти.

"Якщо брати результати вересня - це майже 4 млн т з портів Великої Одеси, далі є Дунай, є залізниця та вантажівки. Думаю, що коли ми підіб'ємо підсумки, ми точно матимемо 5,5 млн т, близько 6 млн т експорту аграрної продукції. А це приблизно ті цифри, які в нас були до війни", - наголосив очільник Мінінфраструктури.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня 2022 року на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".