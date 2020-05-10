Український фонд стартапів назвав переможців чергового пітчингу
Український фонд стартапів провів тринадцятий Pitch Day, за підсумками якого три переможці отримають від держави підтримку у розмірі 50 тисяч доларів, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що переможцями пітчингу стали проєкти на seed-стадії, які набрали 15 балів і більше - Outloud. ai (20,71), Esper Bionics (20) та IGnation (15.29).
Фото: Економічна правда
Outloud.ai - платформа, яка дозволяє компаніям в сфері гостинності автоматизувати голосові комунікації з клієнтами використовуючи штучний інтелект.
Esper Bionics - стартап, який розробляє протез руки нового покоління і хмарну платформу як сервіс, вчить протези звичкам користувача, покращуючи управління.
IGnation - веб-додаток для органічного розвитку і монетизації профайлів в соціальних мережах.
Кошти перерахують стартапам-переможцям після відповідного рішення Наглядової ради фонду.
Всього у пітчингу брали участь 10 проєктів.
При цьому, стартап страхування для аграріїв MeteoControl AI став переможцем "глядацьких симпатій" - в голосуванні в Telegram-каналі USF проєкт отримав найбільшу кількість голосів.
Нагадємо, що напередодні український фонд стартапів з 17 представлених ідей прийняв рішення профінансувати десять стартапів, шість на етапі pre-seed (25 тисяч доларів кожному) і чотири на етапі seed, (50 тисяч кожному).
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