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Український письменник припинив співпрацю з "1+1" через політику телеканалу

"На жаль, змушений припинити 11-річну співпрацю з каналом. Спасибі всім, з ким довелося попрацювати за ці роки. Жанна Скора, Марічка Падалко та всі інші"
Відомий український дитячий письменник Олександр Дерманський припинив співпрацю з телеканалом "1+1".
Український письменник припинив співпрацю з "1+1" через політику телеканалу Фото: facebook.com/dibrova.sasha

"На жаль, змушений припинити 11-річну співпрацю з каналом. Спасибі всім, з ким довелося попрацювати за ці роки. Жанна Скора, Марічка Падалко та всі інші. Дякую. Ви - справжні професіонали і, переконаний, чудові люди. Може, попрацюємо ще раз десь в іншому місці", - написав Дерманський у Facebook.

На питання про причини такого рішення Дерманський відповів, що це - через нинішню політику телеканалу.

"Нічого особливого. Я взагалі фігура не знакова для каналу і працював не в штаті. Та й моя робота, і, відповідно, програма зовсім не причетні до ТСН і політики каналу. Я був автором дитячої програми "Маріччин кінозал". Тепер не хочу ним бути", - сказав письменник.

Олександр Дерманський - письменник, поет, викладач, літературний редактор, сценарист, автор багатьох популярних книг для дітей.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський і Порошенко влаштували перепалку в ефірі "1+1" на тему дебатів. Гендиректор групи 1+1 media Олександр Ткаченко заявив, що збирається подати в суд на президента Петра Порошенка через його несподівану появу в прямому ефірі шоу "Право на владу".

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12 04 2019 23:07
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