Український письменник припинив співпрацю з "1+1" через політику телеканалу
"На жаль, змушений припинити 11-річну співпрацю з каналом. Спасибі всім, з ким довелося попрацювати за ці роки. Жанна Скора, Марічка Падалко та всі інші. Дякую. Ви - справжні професіонали і, переконаний, чудові люди. Може, попрацюємо ще раз десь в іншому місці", - написав Дерманський у Facebook.
На питання про причини такого рішення Дерманський відповів, що це - через нинішню політику телеканалу.
"Нічого особливого. Я взагалі фігура не знакова для каналу і працював не в штаті. Та й моя робота, і, відповідно, програма зовсім не причетні до ТСН і політики каналу. Я був автором дитячої програми "Маріччин кінозал". Тепер не хочу ним бути", - сказав письменник.
Олександр Дерманський - письменник, поет, викладач, літературний редактор, сценарист, автор багатьох популярних книг для дітей.
Нагадаємо, що напередодні Зеленський і Порошенко влаштували перепалку в ефірі "1+1" на тему дебатів. Гендиректор групи 1+1 media Олександр Ткаченко заявив, що збирається подати в суд на президента Петра Порошенка через його несподівану появу в прямому ефірі шоу "Право на владу".
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