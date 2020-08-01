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Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили

Сальдо становить близько $ 180 млн
Населення України четвертий рік поспіль продало більше валюти, ніж купило.
Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили Фото: ASN

2019 року позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і купівлею (14,77 млрд доларів) становила 177 млн доларів, передає LB.ua.

Обсяг готівкового ринку зріс більше ніж на 40%.

Нагадаємо, що від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

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08 01 2020 09:00
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