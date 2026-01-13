Українці із затриманого США "тіньового" танкера Marinera усе ще перебувають у морі
13 січня 2026, 21:07
Процесуальні дії щодо них почнуть, імовірно, після прибуття танкера в американський порт.
Сімнадцять членів екіпажу з танкера Marinera (Bella 1), який захопили спецпризначенці США, досі перебувають на борту судна в морі.
Про це розповіли в посольстві України у США в коментарі для LIGA.net.
Українська сторона направила американській стороні офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус українських моряків, а також забезпечити консульський доступ до них після прибуття танкера до порту.
У посольстві запевняють, що перебувають у "постійному контакті» з американськими відомствами та відповідними міністерствами й органами в Україні, щоб «відстежувати розвиток ситуації та забезпечувати належний обмін даними у цій справі".
"Українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів громадян України", — додали там.
Нагадаємо, що впродовж кількох тижнів американські військові переслідували нафтовий танкер Bella 1, що прямував для забору нафти з Венесуели. За даними медіа, коли американські війська вперше наблизилися до судна, воно не мало чинного національного прапора. Це робить його судном без держави, на яке, згідно з міжнародним правом, можна висадитися в морі. 30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.
Уже 7 січня стало відомо, що США все ж захопили цей танкер. У Білому домі заявили, що Сполучені Штати планують притягнути до відповідальності екіпаж судна. росія вимагала від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з громадянами рф, дотримуватися їхніх прав та інтересів.