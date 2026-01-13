Українці із затриманого США "тіньового" танкера Marinera усе ще перебувають у морі

Процесуальні дії щодо них почнуть, імовірно, після прибуття танкера в американський порт.

Сімнадцять членів екіпажу з танкера Marinera (Bella 1), який захопили спецпризначенці США, досі перебувають на борту судна в морі.

Про це розповіли в посольстві України у США в коментарі для LIGA.net.

Українська сторона направила американській стороні офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус українських моряків, а також забезпечити консульський доступ до них після прибуття танкера до порту.

У посольстві запевняють, що перебувають у "постійному контакті» з американськими відомствами та відповідними міністерствами й органами в Україні, щоб «відстежувати розвиток ситуації та забезпечувати належний обмін даними у цій справі".

"Українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів громадян України", — додали там.