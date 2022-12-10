Українців просять скоротити споживання електроенергії на 25%

Це дасть можливість уникнути планових відключень світла

Українцям потрібно скоротити споживання електроенергії на 25% з 17:00 до 22:00. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

За його словами, таким чином українці зможуть уникнути планових відключень світла по країні.

Він подякував всім, хто свідомо скоротив споживання останні два дні, але зазначив, що цього все ж замало. Так, у вівторок, 11 жовтня, економія становила лише 10%, що на 15% менше необхідного.

Своєю чергою Укренерго закликає громадян економити електроенегрію не тільки увечері, але й вдень. За їх даними з 8-Ї ранку Україна споживала на 6% більше енергії, ніж учора.

В Укренерго закликають заощаджувати електроенергію з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше повідомлялося, що за три дні росія пошкодила 28 об'єктів енергетичної інфраструктури України.