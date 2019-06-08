Українців штрафуватимуть за паркування на місцях для електромобілів
Відповідні відомості з’явилися на сайті Верховної ради, йдеться в "Громадське".
Головною метою закону є збільшення доступності інфраструктури для власників електромобілів. Зокрема, місця для паркування, обладнані зарядками для електромобілів, маркуватимуть спеціальними знаками.
За паркування на таких місцях автомобілів на двигуні внутрішнього згорання, власників таких машин будуть штрафувати на 340-510 гривень.
Відповідний закон Рада ухвалила 11 липня. Тоді за нього проголосувало 233 депутати.
За перші 6 місяців 2019 року в Україні зареєстрували 3,18 тисячі електромобілів, що на 58% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.
Нагадаємо, що починаючи з липня 2019 року при проектуванні, будівництві та ремонті автостоянок, на них обов’язково встановлюватимуть зарядки для електромобілів. Зарядками мають обладнати щонайменше 5% паркомісць.
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