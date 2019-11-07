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Рада ухвалила закон про покарання за паркування звичайних авто на місцях для електромобілів

"Це створює проблеми для доступу електрокарів до зарядної станції, що часто перешкоджає подальшому руху електромобілів через низьку зарядженість акумулятора і гальмує розвиток інфраструктури"
Верховна Рада ухвалила закон щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.
Рада ухвалила закон про покарання за паркування звичайних авто на місцях для електромобілів Фото: gizmag.com

За відповідний закон проголосувало 233 депутатів, повідомляє "Громадське".

У законі зокрема йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за паркування автомобілів на бензиновому двигуні на парковках, які мають доступ до зарядок для електромобілів.

"Неодноразово зафіксовані випадки, коли місця, що облаштовані зарядними пристроями, займаються транспортними засобами без електродвигуна. Це створює проблеми для доступу електрокарів до зарядної станції, що часто перешкоджає подальшому руху електромобілів через низьку зарядженість акумулятора і гальмує розвиток інфраструктури", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що починаючи з липня 2019 року при проектуванні, будівництві та ремонті автостоянок, на них обов’язково встановлюватимуть зарядки для електромобілів. Зарядками мають обладнати щонайменше 5% паркомісць.

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11 07 2019 14:14
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