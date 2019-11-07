Рада ухвалила закон про покарання за паркування звичайних авто на місцях для електромобілів
За відповідний закон проголосувало 233 депутатів, повідомляє "Громадське".
У законі зокрема йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за паркування автомобілів на бензиновому двигуні на парковках, які мають доступ до зарядок для електромобілів.
"Неодноразово зафіксовані випадки, коли місця, що облаштовані зарядними пристроями, займаються транспортними засобами без електродвигуна. Це створює проблеми для доступу електрокарів до зарядної станції, що часто перешкоджає подальшому руху електромобілів через низьку зарядженість акумулятора і гальмує розвиток інфраструктури", - йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, що починаючи з липня 2019 року при проектуванні, будівництві та ремонті автостоянок, на них обов’язково встановлюватимуть зарядки для електромобілів. Зарядками мають обладнати щонайменше 5% паркомісць.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах