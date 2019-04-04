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На 5% місць на стоянках встановлюватимуть зарядки для електромобілів

"І цей відсоток планується поступово збільшувати, щоб до 2030 року усі 100% машиномісць на стоянках в Україні вже були оснащені електрозарядками"
Починаючи з липня 2019 року при проектуванні, будівництві та ремонті автостоянок, на них обов’язково встановлюватимуть зарядки для електромобілів. Зарядками мають обладнати щонайменше 5% паркомісць.
На 5% місць на стоянках встановлюватимуть зарядки для електромобілів Лев Парцхаладзе. Фото: poltava.pl.ua

За словами заступника міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, ринок електромобілів як у світі, так і в Україні, дуже активно зростає. Так, минулого року у світі придбали 2,1 мільйона електрокарів. Водночас інфраструктура для користування електромобілями, наразі не розвинена, особливо в Україні, інформує "Громадське".


Фото: Мінрегіон

"Тому у нових змінах у ДБН щодо автостоянок ми передбачили обов’язково влаштовувати на парковках, що проектуються, не менше 5% машиномісць із зарядками для електромобілів. І цей відсоток планується поступово збільшувати, щоб до 2030 року усі 100% машиномісць на стоянках в Україні вже були оснащені електрозарядками", - повідомив Парцхаладзе.

Нагадаємо, що компанія Tesla представила нову лінійку електрокарів Model Y.

 

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04 04 2019 12:20
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