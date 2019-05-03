"Укравтодор" хоче розширити дорогу Львів - Рівне до чотирьох смуг

Це дозволить заощадити час у дорозі майже вдвічі

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") починає проектування реконструкції дороги М-06 на ділянці Львів - Рівне до чотирьох смуг руху.

Після закінчення реконструкції час на дорогу від Львова до Рівного без порушення правил дорожнього руху зменшиться майже вдвічі - до 1,5 години, повідомляє прес-служба "Укравтодору" на сторінці у Facebook.

"На цю дорогу вже зараз припадає значна частина перевезень експортних вантажів у країни Європейського Союзу. Тому реконструкція цієї дороги стане стимулом для економічного розвитку регіону, сприятиме притоку інвестицій і створенню нових робочих місць. Крім того, нова якість дороги забезпечить підвищення рівня дорожньої безпеки та поліпшить екологічну ситуацію в містах", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що уряд виділив 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.