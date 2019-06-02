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Уряд виділив 550 млн грн на ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса

8 лютого "Укравтодор" почне аварійний ремонт доріг в Україні
Уряд виділив 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.
Уряд виділив 550 млн грн на ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса Фото: portal.lviv.ua

"Укравтодор" цього тижня завершить їх обстеження і негайно приступить до аварійного, а коли дозволять погодні умови - і поточного ремонтів, повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Також сьогодні на Уряді схвалили розподіл фінансування переліку доріг за рахунок Дорожнього фонду, який цього року складає 50,1 млрд грн - рекордна сума для нашої держави!", - написав Володимир Омелян.

Нагадаємо, що у 8 лютого "Укравтодор" почне аварійний ремонт доріг там, де дозволять погодні умови.

 

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06 02 2019 21:59
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