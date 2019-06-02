Уряд виділив 550 млн грн на ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса

Уряд виділив 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.

"Укравтодор" цього тижня завершить їх обстеження і негайно приступить до аварійного, а коли дозволять погодні умови - і поточного ремонтів, повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Також сьогодні на Уряді схвалили розподіл фінансування переліку доріг за рахунок Дорожнього фонду, який цього року складає 50,1 млрд грн - рекордна сума для нашої держави!", - написав Володимир Омелян.