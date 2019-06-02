CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд виділив 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд виділив 550 млн грн на ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса
8 лютого "Укравтодор" почне аварійний ремонт доріг в Україні
Фото: portal.lviv.ua
"Укравтодор" цього тижня завершить їх обстеження і негайно приступить до аварійного, а коли дозволять погодні умови - і поточного ремонтів, повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
"Також сьогодні на Уряді схвалили розподіл фінансування переліку доріг за рахунок Дорожнього фонду, який цього року складає 50,1 млрд грн - рекордна сума для нашої держави!", - написав Володимир Омелян.
Нагадаємо, що у 8 лютого "Укравтодор" почне аварійний ремонт доріг там, де дозволять погодні умови.
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