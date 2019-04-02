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"Укравтодор" розпочинає роботи з ліквідації аварійної ямковості

На найбільш проблемних ділянках на автомагістралях будуть використовувати холодні асфальтобетонні суміші
З цього тижня "Укравтодор" розпочинає ліквідацію ямковості на старих автошляхах.
"Укравтодор" розпочинає роботи з ліквідації аварійної ямковості Фото: volynpost.com

"Через коливання температур та перезволоження дорожнього полотна на дорогах країни почала виникати ямковість. Для забезпечення безпечного проїзду дорогами державного значення в Укравтодорі розпорядилися до 6 лютого Службам доріг в областях провести обстеження міжнародних та національних доріг з метою виявлення обсягів ураженості – з розмежуванням на аварійну ямковість та суцільні руйнування, ліквідація яких буде проводитися локальними картами", - інформує прес-служба "Укравтодору".

"З 8 лютого генеральними підрядниками на об’єктах, де дозволяють погодні умови, буде розгорнуто масштабні роботи з ліквідації ямковості.

Для цього на найбільш проблемних ділянках на автомагістралях будуть використовувати холодні асфальтобетонні суміші. Ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном, буде розпочато навесні за належної плюсової температури повітря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив, що 2018 рік став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні.

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04 02 2019 18:57
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