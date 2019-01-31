"Укравтодор" побудує бетонну дорогу на Миколаївщині

"Укравтодор" у 2019 році почне будівництво третьої бетонної дороги. Нове цементобетонне покриття буде покладено на дорозі Н-14 Миколаїв - Кропивницький у межах Миколаївської області.

"За окремою бюджетною програмою ми ремонтуємо Н-31 Дніпро-Решетилівка, вартість - 2 млрд гривень у цьому році, і починаємо капітальний ремонт Н-14 Миколаїв - Кропивницький. Ця дорога ще кілька років тому була однією з найпроблемніших у країні. Цьогоріч ми виділили на неї окрему бюджетну програму в сумі 1 млрд гривень. Важливо, що в Миколаївській області ми починаємо капітальний ремонт цієї дороги як цементобетонної. Так само, як і Н-31", - повідомив на на прес-конференції в четвер голова "Укравтодору" Славомир Новак.

Крім Н-31 і Н-14, за цією технологією проводиться реконструкція об'їзної Житомира на Н-06.

Новак додав, що в світі є дві основні "дорожні релігії": в Європі - будують в основному асфальтобетонні дороги, в США - цементобетонні. Україна має намір робити дороги і з асфальту, і з бетону.

"Найбільш перспективними в Україні я вважаю використання цементобетонного покриття на дорогах з великою інтенсивністю руху великовагового транспорту, особливо на півдні країни", - сказав він.

Нагадаємо, Миколаївська область провалила ремонт доріг у 2018 році. До початку вересня там виконали тільки 17% від запланованого обсягу робіт, тоді як середній показник по Україні перевищував 68%, а в деяких областях сягав 96%.

Регіону виділили 560,7 млн гривень з Дорожнього фонду (друге місце по країні) і 287 млн гривень у вигляді субвенції на дороги місцевого значення.

За рахунок Дорожнього фонду планували капітальний ремонт дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв (300 млн гривень), поточний середній ремонт доріг Н-11 Дніпро - Миколаїв (200 млн гривень) і Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база "Чорноморка" (50 млн гривень).

Незважаючи на великий грошовий ресурс, на Н-14 роботи так і не почалися, хоча це одна з найгірших доріг у країні.