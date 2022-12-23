Через обстріли росіян майже 70 населених пунктів Миколаївщини залишилися без води та світла
У Миколаївській області 69 населених пунктів у двох районах перебувають без електро-, водопостачання та водовідведення, повідомляє прес-служба обласної адміністрації.
"На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 69 населених пунктах (з них у шести – частково) Баштанського та Миколаївського районів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що без газопостачання залишаються 5993 споживачі.