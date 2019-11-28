Укравтодор відмовиться від "ямкового" ремонту доріг - Мінінфраструктури
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Громадмьке".
За його словами, в "Укравтодору" були спроби відмовитися від «ямкового ремонту» ще за часів, коли його очолював Славомір Новак, однак ця спроба була невдалою.
"Вони зрозуміли, що не дуже готові. З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", - повідомив Криклій.
Він зазанчив, що під час ухвалення бюджету на 2020 рік депутати зменшили розмір дорожнього фонду, з якого фінансують ремонт та будівництво автошляхів. Зокерма, депутати прибрали звідти частину акцизів, які передали місцевим бюджетам.
"У будь-якому разі вже не перший рік йде перевиконання Дорожнього фонду. Більше того, ми передбачили додаткове наповнення - штрафи з габаритно-вагового контролю. Раніше ці гроші йшли в загальний бюджет. Тому Дорожній фонд наповниться, як і заплановано", - додав Криклій.
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