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Укравтодор відмовиться від "ямкового" ремонту доріг - Мінінфраструктури

В "Укравтодору" були спроби відмовитися від "ямкового ремонту" ще за часів, коли його очолював Славомір Новак, однак ця спроба була невдалою
В Україні планують припинити проводити так званий "ямковий" ремонт автошляхів.
Укравтодор відмовиться від "ямкового" ремонту доріг - Мінінфраструктури Фото: tsn.ua

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Громадмьке".

За його словами, в "Укравтодору" були спроби відмовитися від «ямкового ремонту» ще за часів, коли його очолював Славомір Новак, однак ця спроба була невдалою.

"Вони зрозуміли, що не дуже готові. З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", - повідомив Криклій.

Він зазанчив, що під час ухвалення бюджету на 2020 рік депутати зменшили розмір дорожнього фонду, з якого фінансують ремонт та будівництво автошляхів. Зокерма, депутати прибрали звідти частину акцизів, які передали місцевим бюджетам.

"У будь-якому разі вже не перший рік йде перевиконання Дорожнього фонду. Більше того, ми передбачили додаткове наповнення - штрафи з габаритно-вагового контролю. Раніше ці гроші йшли в загальний бюджет. Тому Дорожній фонд наповниться, як і заплановано", - додав Криклій.

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28 11 2019 15:50
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