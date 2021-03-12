Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради

Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ

Кабінет Міністрів погодив переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1580-р від 2 грудня, повідомляється "Економічна правда".

Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ.

Так, на посади незалежних членів було погоджено:

Андреасена Педера Остермарка, який до того обіймав посаду незалежного члена наглядової ради Укренерго, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;

Доббені Даніеля, президента нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;

Остоїча Деяна, фахівця з енергетики у Світовому банку та представника СБ в Україні

Піонковскі Романа, генерального директора Energa-Operator SA (польського енергорегулятора).

Також уряд скасував як нереалізоване рішення щодо погодження Дмитра Олефіра представником держави у наглядовій раді Укренерго.