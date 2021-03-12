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Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради

Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ
Кабінет Міністрів погодив переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".
Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради Фото: unian.ua
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1580-р від 2 грудня, повідомляється "Економічна правда".
 
Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ.
 
Так, на посади незалежних членів було погоджено:
 
Андреасена Педера Остермарка, який до того обіймав посаду незалежного члена наглядової ради Укренерго, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
Доббені Даніеля, президента нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
Остоїча Деяна, фахівця з енергетики у Світовому банку та представника СБ в Україні 
Піонковскі Романа, генерального директора Energa-Operator SA (польського енергорегулятора).
Також уряд скасував як нереалізоване рішення щодо погодження Дмитра Олефіра представником держави у наглядовій раді Укренерго.
 
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03 12 2021 16:34
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