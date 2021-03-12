БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет Міністрів погодив переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради
Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ
Фото: unian.ua
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1580-р від 2 грудня, повідомляється "Економічна правда".
Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ.
Так, на посади незалежних членів було погоджено:
Андреасена Педера Остермарка, який до того обіймав посаду незалежного члена наглядової ради Укренерго, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
Доббені Даніеля, президента нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
Остоїча Деяна, фахівця з енергетики у Світовому банку та представника СБ в Україні
Піонковскі Романа, генерального директора Energa-Operator SA (польського енергорегулятора).
Також уряд скасував як нереалізоване рішення щодо погодження Дмитра Олефіра представником держави у наглядовій раді Укренерго.
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03 12 2021 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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