"Укренерго" зриває терміни введення нового ринку електроенергії, - НАЕК "Енергоатом"

Генеральний директор "Енергоатом-Трейдинг" (підрозділ НАЕК "Енергоатом") Сергій Бедін вважає, що ДП НЕК "Укренерго" не готове до введення нового ринку електроенергії, запланованого на 1 липня 2019 року.

"Ми бачимо, що терміни виконання "Укренерго" багатьох передбачених законом (закон "Про ринок електричної енергії", - ред.) кроків або зірвані, або під високою загрозою зриву. Згідно з Кодексом комерційного обліку, на цю компанію покладено функцію Адміністратора комерційного обліку. Програмне забезпечення для адміністратора поки що не закуплено і навіть тендер не оголошено", - заявив Бедін, повідомляє "Лівий берег" з посиланням на "Енергореформу".

Відповідаючи на запитання, чи вдасться дотримати запланованих термінів введення нової моделі енергоринку, він зазначив, що "Укренерго" уклало контракт на поставку необхідного програмного забезпечення, але контракт поки що перебуває на стадії впровадження. "Представники "Укренерго" неодноразово заявляли про наявність проблем як з оплатою, так і з впровадженням цього програмного забезпечення. Тому дата 1 липня 2019 року (введення конкурентного ринку електроенергії, – ред.) доволі сумнівна", – зазначив керівник компанії "Енергоатом-Трейдинг".

"Укренерго" у всіх своїх публікаціях у ЗМІ про цю проблему замовчує. Вони готуються до запуску балансуючого ринку, до виконання функції адміністратора розрахунків, а ось до запуску комерційного обліку не готуються. А це наріжний камінь. Немає тих терезів, на яких виробники будуть "робити" електроенергію на всіх етапах технологічного циклу – від виробника до споживача", - стверджує Бедін.

"Зараз функцію обліку замість "Укренерго" виконують колишні обленерго в особі операторів систем розподілу – ухвалою НКРЕКП. Усе працює за тимчасовою схемою. Коли перестане існувати "Енергоринок" ‒ нинішній головний оператор комерційного обліку, тоді взагалі ніхто не буде зводити дані по країні. В "Укренерго" немає програмного забезпечення, "Енергоринок" уже цього не робить. Крапка. Колапс", - сказав Бедін, коментуючи проблемну ситуацію з програмним забезпеченням "Укренерго", внаслідок якої заплановане з 1 липня 219 року впровадження нової моделі енергоринку може не відбутися.