"Укроборонпром" відкрив представництво у Вашингтоні

За словами Камишіна, відкриття офісу в Штатах посилить українську інтеграцію в оборонно-промислову базу НАТО.

У Вашингтоні відкрилося перше іноземне представництво державного концерну "Укроборонпром" — у день початку 75-го саміту НАТО.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Головне завдання офісу — сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів, взаємодіяти з місцевим бізнесом і держорганами, а також домовлятися про трансфер військових технологій.

За словами Камишіна, відкриття офісу в Штатах посилить українську інтеграцію в оборонно-промислову базу НАТО.

Найбільший виробник озброєння та військової техніки в Україні "Укроборонпром" від 2023 року активно співпрацює з іноземними концернами, як на території України, так і за її межами.