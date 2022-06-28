"Укрпошта" відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила.

Про це повідомив у Facebook гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Попри те, що в основному законі України не закріплено право українців мати доступ до майданчика Amazon, нам з командою дуже хотілось це право їм надати. Тим більш, там багато корисних речей для ЗСУ та ТО. І ми будемо робити все, щоб ця мрія здійснилась.

Але поки Амазон не йде до нас, ми вирішили піти до Амазону, щоб краще познайомитись з ним, перед тим, як привести його в Україну. Ми довго до цього йшли, і тепер наші клієнти по всьому світу, а особливо у США, зможуть долучитись до української мрії. І хто знає, може зовсім скоро на цьому майданчику, в магазині Укрпошти з’являться і ваші товари, які ми із задоволенням доставимо в США, здійснивши мрію виходу на світовий ринок!", - написав Смілянський.

На сторінці магазину можна знайти марки з "Мрією", російським кораблем, а також мерчі.