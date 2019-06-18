НОВИНИСтратегія "Укрзалізниці" до 2023 року враховує можливість відновлення припиненого в березні 2017 року залізничного сполучення з Донецькою і Луганською областями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" планує відновити залізничне сполучення з Донбасом, - ЗМІ
Обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди - 30%, чорних металів - 15%
Фото: atn.ua
Якщо заборону скасують, обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди - 30%, чорних металів - 15%, повідомляє Liga.net із посиланням на ще не опублікований документ, який Кабінет Міністрів України затвердив 12 червня.
До 2030 року обсяги перевезень збільшаться вдвічі.
Нагадаємо, що Донецька залізниця має сплатити $68 млн російському банку. Рішення Верховного суду оскарженню не підлягає.
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