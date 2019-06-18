"Укрзалізниця" планує відновити залізничне сполучення з Донбасом, - ЗМІ Обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди - 30%, чорних металів - 15%

Стратегія "Укрзалізниці" до 2023 року враховує можливість відновлення припиненого в березні 2017 року залізничного сполучення з Донецькою і Луганською областями.

Фото: atn.ua

Якщо заборону скасують, обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди - 30%, чорних металів - 15%, повідомляє Liga.net із посиланням на ще не опублікований документ, який Кабінет Міністрів України затвердив 12 червня. До 2030 року обсяги перевезень збільшаться вдвічі. Нагадаємо, що Донецька залізниця має сплатити $68 млн російському банку. Рішення Верховного суду оскарженню не підлягає. Читайте також: "Укрзалізниця" будує нову колію на Донбасі у напрямку Маріуполя

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