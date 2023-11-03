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Ультраправий німецький депутат вийшов з партії через велику ворожість до рф

03 листопада 2023, 12:56
Ультраправий німецький депутат вийшов з партії через велику ворожість до рф
Фото: deutsche-sprache.ru
Депутат Бундестагу Роберт Фарле вийшов з лав партії AfD (Альтернатива для Німеччини) через занадто вороже ставлення до росії.

Про це пише німецька газета Mitteldeutsche Zeitung.

Фарле був чиновником у ДКП, яка фінансувалася НДР, потім зробив кар'єру в AfD. 

Надмірно критичне ставлення до росії з боку "Альтернативи для Німеччини, стало причиною виходу Фарле з партії, яка вважається однією з найбільш проросійських німецьких політичних сил.

Ще коли Швеції і Фінляндії хотилі приєднатися до НАТО і партія дала свою згоду у парламенті, Фарле назвав це ворожим актом. 

"Розширення НАТО явно спрямоване проти росії і не охоплює передвиборчу програму "Альтернативи для Німеччини" - заявив Фарле.
Він сказав, що з міркувань сумління голосував проти членства Швеції і Фінляндії.

в 2016 році Фарле пройшов до парламенту землі Саксонія-Ангальт за списком "Альтернативи для Німеччини", а в 2021 році був обраний до Бундестагу. 

Раніше Фарле заявляв, що вторгнення в Україну не було війною путіна. Партія "Альтернативи для Німеччини" в Бундестазі закликає скасувати всі антиросійські санкції, але визнає, що росія напала на Україну з порушенням міжнародного права.

 

депутатАльтернатива для Німеччини

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