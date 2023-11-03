Ультраправий німецький депутат вийшов з партії через велику ворожість до рф
Про це пише німецька газета Mitteldeutsche Zeitung.
Фарле був чиновником у ДКП, яка фінансувалася НДР, потім зробив кар'єру в AfD.
Надмірно критичне ставлення до росії з боку "Альтернативи для Німеччини, стало причиною виходу Фарле з партії, яка вважається однією з найбільш проросійських німецьких політичних сил.
Ще коли Швеції і Фінляндії хотилі приєднатися до НАТО і партія дала свою згоду у парламенті, Фарле назвав це ворожим актом.
"Розширення НАТО явно спрямоване проти росії і не охоплює передвиборчу програму "Альтернативи для Німеччини" - заявив Фарле.
Він сказав, що з міркувань сумління голосував проти членства Швеції і Фінляндії.
в 2016 році Фарле пройшов до парламенту землі Саксонія-Ангальт за списком "Альтернативи для Німеччини", а в 2021 році був обраний до Бундестагу.
Раніше Фарле заявляв, що вторгнення в Україну не було війною путіна. Партія "Альтернативи для Німеччини" в Бундестазі закликає скасувати всі антиросійські санкції, але визнає, що росія напала на Україну з порушенням міжнародного права.