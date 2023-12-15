Умєров назвав мету на наступний рік

Це локалізація виробництва озброєнь в Україні.

Наша мета на наступний рік – локалізація виробництва озброєнь в Україні, заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час британсько-української конференції з оборонної промисловості у Києві.

Про це повідомляє Міноборони.

За його словами, мета Міністерства оборони на наступний рік – локалізація виробництва озброєнь в Україні. Умєров зазначив, що Велика Британія — один з найбільших партнерів та союзників нашої держави. Міністр оборони подякував за всю надану ними зброю, яка дозволила нам вистояти у перші дні російської агресії, а також закликав британські оборонні компанії використати українські умови – можливість перевірки зразків у бою, швидкий фідбек від військових – для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

"Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти", – сказав Умєров.

Він додав, що нашим викликом є не лише створення та розвиток технологій, а і їхнє масштабування. На наступний рік у бюджет Міністерства оборони України на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень.