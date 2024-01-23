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Умєров розказав на "Рамштайні", що потрібно ЗСУ для прориву

23 січня 2024, 20:17
Умєров розказав на
Джерело: wikipedia
Збройні сили України потребують інновації і значний технологічний прогрес.

Про це міністр оборони Рустем Умєров під час онлайн-засідання 18 зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", йдеться на сайті Міноборони. 

"Достатня кількість техніки та боєприпасів, швидке обслуговування та наявність запчастин є критично важливими для утримання лінії фронту", - сказав Умєров.

За його словами, для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес.

"Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", – заявив міністр.

Він додав, що росія також розуміє значення технологій і покращує їх.

"Наслідуючи український приклад використання дронів, росія інвестувала у виробництво FPV-безпілотників. А нещодавно російський потенціал FPV-дронів дещо перевищив потужності України у цій сфері", – вважає міністр.

Очільник Міноборони впевнений, що його відомство готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися бойовим досвідом України та сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.

Він також заявив, що росія жертвує 400 солдатами заради захоплення 1 квадратного км української землі.

Нагадаємо, що сьогодні Остін відкрив засідання "Рамштайн-18", який проходить у форматі онлайн.

Ми також повідомлялий, що голова Пентагону Остін візьме участь у зустрічі групи "Рамштайн" із дому.

 

РамштайнУмєров

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