Умєров запросив до "морської коаліції" Туреччину

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував Туреччині приєднатися до "морської коаліції" задля зміцнення безпеки в Чорному морі.

Про це йдеться на сайті Міністерство оборони України.

"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до морської коаліції", - заявив Умєров під час зустрічі з новим Послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном.

Крім того, сторони обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.

Посол Левент Більген наголосив, що всебічна підтримка України з боку Туреччини триватиме.

Зусилля Коаліції морських сил і засобів, створення якої ініціювали Британія і Норвегія, спрямовані на припинення втручання росії у свободу судноплавства, зокрема, у функціонування "зернового коридору".

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року росія вийшла із зернової угоди. Окупанти зняли всі гарантії безпеки та пригрозили, що будуть атакувати всі цивільні судна, які рухатимуться в бік українських портів. Відразу після цього росіяни почали бити по портовій та зерновій інфраструктурі на півдні України.