УПЦ КП і УАПЦ не перебувають у процесі ліквідації як юрособи

"Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" існує в організаційно-правовій формі релігійної організації та її керівником вказаний Патріарх Філарет - Михайло Денисенко

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) поки не перебувають у процесі ліквідації як юридичні особи.

Про це свідчать дані єдиного реєстру юридичних осіб, повідомляє LB.ua.

Відповідно до реєстру, юрособа "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" не перебуває в стані ліквідації. Вона існує в організаційно-правовій формі релігійної організації та її керівником вказаний Патріарх Філарет - Михайло Денисенко.

Також не перебуває в процесі ліквідації юрособа "Патріархія української автокефальної православної церкви", керівником якої є Микола Малетич (митрополит Макарій).

8 травня стало відомо, що Філарет запрошує архієреїв на свято від імені неіснуючої УПЦ КП.

В інтерв'ю LB.ua митрополит Епіфаній заявив, що єпархія в складі парафій Києва, що були до 15 грудня 2018 р в Київському патріархаті, якою керує почесний патріарх ПЦУ Філарет, поки юридично не закріпила приналежність до Православної Церкви України.

15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі все ієрархи УПЦ КП, УАПЦ і кілька ієрархів УПЦ МП утворили ПЦУ, що мало потягти за собою ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ.

6 січня в Стамбулі Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія томос про автокефалію ПЦУ, причому саме створення об'єднаної церкви, очолюваної митрополитом, було однією з головних умов надання Томосу.

Нагадаємо, що Філарет захотів відновити УПЦ КП і знову очолити її.