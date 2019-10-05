УПЦ КП і УАПЦ не перебувають у процесі ліквідації як юрособи
Про це свідчать дані єдиного реєстру юридичних осіб, повідомляє LB.ua.
Відповідно до реєстру, юрособа "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" не перебуває в стані ліквідації. Вона існує в організаційно-правовій формі релігійної організації та її керівником вказаний Патріарх Філарет - Михайло Денисенко.
Також не перебуває в процесі ліквідації юрособа "Патріархія української автокефальної православної церкви", керівником якої є Микола Малетич (митрополит Макарій).
8 травня стало відомо, що Філарет запрошує архієреїв на свято від імені неіснуючої УПЦ КП.
В інтерв'ю LB.ua митрополит Епіфаній заявив, що єпархія в складі парафій Києва, що були до 15 грудня 2018 р в Київському патріархаті, якою керує почесний патріарх ПЦУ Філарет, поки юридично не закріпила приналежність до Православної Церкви України.
15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі все ієрархи УПЦ КП, УАПЦ і кілька ієрархів УПЦ МП утворили ПЦУ, що мало потягти за собою ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ.
6 січня в Стамбулі Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія томос про автокефалію ПЦУ, причому саме створення об'єднаної церкви, очолюваної митрополитом, було однією з головних умов надання Томосу.
Нагадаємо, що Філарет захотів відновити УПЦ КП і знову очолити її.
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